Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika
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Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 6 Tutuklama

Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 6 Tutuklama

Mardin ve İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi, 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

24.11.2024 10:46
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Mardin ve İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma yürütüldü.

Tespit edilen şüphelilere yönelik Mardin'in merkez Artuklu ve İstanbul'un Küçükçekmece ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, mermi, suçta kullanıldığı belirlenen çok sayıda cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve tablet ele geçirildi.

Şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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