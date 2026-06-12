Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 80 Gözaltı

ANTALYA'nın Serik ilçesi merkezli 27 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan ve hesaplarında 8 milyar liralık işlem hacmi tespit edilen 80 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Diyarbakır, Mardin, Hatay, Samsun, Mersin, Osmaniye, Gaziantep, Nevşehir, Aydın, Burdur, Kocaeli, Batman, Niğde, Şanlıurfa, Isparta, Manisa, Edirne, Muğla, Siirt, Hakkari ve Van olmak üzere toplam 27 ilde 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

1 YILLIK İŞLEM HACMİ 8 MİLYAR LİRA

MASAK incelemesinde; para transferine aracılık ettiği değerlendirilen 84 banka hesabında, 1 yıllık işlem hacminin 8 milyar lira olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik 9 Haziran sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi. 4 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenen operasyon kapsamında 80 şüpheli, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 80 şüpheli, bugün güvenlik tedbirleri eşliğinde Serik Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.