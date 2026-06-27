Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 10 Gözaltı - Son Dakika
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Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 10 Gözaltı

27.06.2026 12:02
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Karaman ve Antalya'da düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis faaliyetinde bulunan 10 kişi yakalandı.

Karaman merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 10 kişi yakalandı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca "Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçunu işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Karaman ve Antalya'da operasyon düzenlendi.

Soruşturmada, yasa dışı bahis siteleri yönetildiği, bu siteler için banka hesabı, kripto varlık platformu hesabı ve ödeme sistemleri hesapları temin edilerek bu hesapların yasa dışı bahis sitelerine dahil edilip organize edildiği tespit edildi.

Ekiplerce iki ilde 7 farklı adrese düzenlenen operasyonda M.D, A.Y.D, T.D, S.D, E.Ö, S.B.Ö, H.Ö, S.H, Ç.U ve L.T.K. yakalandı.

Operasyonda, suçta kullanıldığı değerlendirilen 2 tabanca, şarjör, 18 fişek, 21 cep telefonu, 34 sim kart, 3 bilgisayar, tablet, hafıza kartı, 143 bin 800 lira, 11 banka kartı, 100 bin lira tutarında banka dekontu, 6 envanter defteri, 5 kaşe, 4 hesap cüzdanı, vergi levhaları ve çeşitli belgeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler devam ediyor.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güvenlik, Antalya, Karaman, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 10 Gözaltı - Son Dakika

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