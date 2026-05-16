Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 119 Gözaltı
16.05.2026 11:12
Kayseri merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 119 kişi gözaltına alındı, 60'ı tutuklandı.

KAYSERİ merkezli 19 ilde 8,6 milyar TL'lik işlem hacimli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 119 kişiden 60'ı tutuklandı, 59'u adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynatan ve bu yöntemle haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile MASAK koordinesinde yapılan çalışmada; 20 ayrı yasa dışı bahis sitesinde minimum 263 bin ayrı oyuncunun olduğu ve 2 bin 800 IBAN kullanıldığı ve işlem hacminin 8 milyar 600 milyon TL'ye ulaştığı tespit edildi. Ekipler, Kayseri merkezli 19 ilde aralarında banka hesaplarını menfaat karşılığı kullandıran kişilerin de olduğu şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA MATERYALE EL KONULDU

Kayseri merkezli İstanbul, Yozgat, Gümüşhane, Ankara, Aksaray, Mersin, Manisa, Antalya, Bursa, Isparta, Muğla, Nevşehir, Niğde, Artvin, Amasya, Malatya, Trabzon ve Adana olmak üzere 19 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplam 119 kişi yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden 60'ı işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 59'u adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

