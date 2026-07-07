6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı

ANTALYA merkezli 6 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonda 12 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 1,3 milyar liralık işlem hacmi olduğu belirlendi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmada; yasa dışı bahis suçu işlediği öne sürülen 17 şüphelinin banka hesaplarında, 1 milyar 325 milyon 509 bin 974 TL'lik işlem hacmi olduğu tespit edildi. Hareket geçen ekipleri operasyon düzenledi. Antalya merkezli 6 ilde bugün düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 100 bin TL ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerden 1'inin yurt dışında olduğu, 4'ünü yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Soruşturma sürüyor.