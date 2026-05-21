Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, yasa dışı bahse yönelik Şanlıurfa, İstanbul, Tekirdağ, Diyarbakır, Hatay, Mersin ve Konya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 17'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 17 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?