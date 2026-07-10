Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 18 Gözaltı - Son Dakika
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Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 18 Gözaltı

10.07.2026 08:39
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis ve dolandırıcılık nedeniyle 18 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıktan elde ettikleri milyarlarca liralık kara parayı kripto varlık hesapları ve sahte faturalarla aklamaya çalışan 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'yasadışı bahis' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarını titizlikle inceleyen ekipler, yasa dışı bahis, kumar ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin, yüksek işlem hacmine sahip paravan şirketler aracılığıyla finansal sisteme dahil edildiğini belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takipte, suç örgütünün iz kaybettirmek için suçtan elde ettikleri kirli gelirleri sahte faturalar düzenleyerek yasal bir ticaretmiş gibi gösterdikleri, ardından bu paraları farklı kişi ve kuruluşlara ait kripto varlık hesaplarına aktararak sisteme dahil ettikleri tespit edildi.

Soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sistematik bir şekilde yasa dışı bahis organizasyonuna aracılık eden ve kara para akladıkları kesinleşen 18 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve suç unsuruna el konuldu.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Teknoloji, İstanbul, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 18 Gözaltı - Son Dakika

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