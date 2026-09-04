Yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

Iğdır merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, yüksek kazanç vaadiyle banka, Bitcoin ve Papara hesabı toplayarak bu hesapları yönetip kullanan ve üçüncü kişilere kiralayarak yasa dışı bahiste para nakline aracılık ettiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Iğdır merkezli Tekirdağ ve Ardahan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.