Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 654 Kişi Hakkında İşlem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 654 Kişi Hakkında İşlem

30.03.2026 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı sanal bahis yapan 654 kişi için idari işlem başlatıldı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturmalarda yasa dışı sanal bahis/kumar bankacılık işlemi yapan ve kimlik bilgileri tespit edilen 654 kişi hakkında idari işlem yapılması için ilgili valiliklere ihbarda bulunulduğunu bildirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, yasa dışı bahis, kumar suçuyla mücadele kapsamında "Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantısı" yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, toplantıda yapılan değerlendirmede asıl faillerin yakalanmasına ve eylemlerine son verilmesine karşın yasa dışı bahis ve kumar oyunlarını oynayan kullanıcıların alternatif kaynaklar bularak eylemlerine devam ettiklerinin tespit edildiği ve idari para cezasının güncel miktarının 103 bin 207 Türk lirası ile 412 bin 995 Türk lirası arasında değiştiği ifade edildi.

İdari para cezasının etkin ve caydırıcı şekilde uygulanmaya başlanması halinde cezadan habersiz olan vatandaşların yasa dışı bahis ve kumar sitelerine bakiye yüklemekten kaçınacakları belirtilen açıklama, Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 Mart tarihinden bu yana açık kaynaklar üzerinden yapılan çalışmalarda, 2 banka hesabının söz konusu suçların işlendiği sitelere bakiye yüklenmesi işlemlerinde kullanıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu hesaplara yasa dışı bahis ve kumar sitelerine bakiye yüklemek amacıyla toplamda 654 kişinin para gönderdiği tespit edilmiştir. Söz konusu 2 kişinin kimlik bilgileri tespit edilerek haklarında 7258 Sayılı Kanun'un 5/1.c maddesi uyarınca adli soruşturma başlatılmakla birlikte, ayrıca sanal bahis/kumar bankacılık işlemi yapan 654 kişinin de kimlikleri belirlenerek haklarında 7258 Sayılı Kanun'un 5/1.d maddesi uyarınca idari işlem başlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından kişilerin ikametlerine dayalı olarak 17 Mart 2026 ve 27 Mart 2026 tarihlerinde ilgili valiliklere ihbarda bulunulmuştur."

Kaynak: AA

Güncel, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 654 Kişi Hakkında İşlem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 15:01:19. #.0.4#
SON DAKİKA: Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 654 Kişi Hakkında İşlem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.