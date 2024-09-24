Yasa Dışı Dinleme Davasında Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika
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Yasa Dışı Dinleme Davasında Yargılama Devam Ediyor

Eski emniyet müdürlerinin de yer aldığı yasa dışı dinleme davasının duruşması 21 Kasım'a ertelendi.

24.09.2024 16:50
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Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davasında, eski Sakarya emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu 10'u eski emniyet mensubu, 3'ü firari 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini ve firari 3 sanık hakkındaki yakalama kararının devamını istedi.

Söz alan sanıklar ile taraf avukatları, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, eksik hususların tamamlanmasını talep etti.

Firari sanıklar hakkındaki yakalama kararının devamına hükmeden heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 21 Kasım'a erteledi.

İddianameden

Sakarya'da aralarında eski il emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay ile eski İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça'nın da yer aldığı, meslekten ihraç edilen 10 emniyet mensubunun yargılandığı "usulsüz dinleme" iddialarına ilişkin dava ile aynı sanıklar hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik açılan dava birleştirilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan 257 sayfalık iddianamede, 10 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "iftira", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek ve suç uydurmak" suçlarından cezalandırılması isteniyor.

Öte yandan firari sanık Murat Akça'nın eşi firari Deniz Akça'nın dosyası, 5. Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün Sakarya Bölge Adliye Mahkemesince bozulması üzerine bu dosyayla birleştirilmişti.

Kaynak: AA

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