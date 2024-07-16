Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terörist 6 kişinin yakalandığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, birinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Son Dakika › Güncel › Yasa Dışı Geçiş Girişiminde Bulunan 4 Terörist Yakalandı - Son Dakika
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