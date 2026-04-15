Yasa Dışı Göçte 3 Gözaltı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 1'i FETÖ/PDY şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Uzunköprü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Kiremitçisalih köyündeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yapılan çalışmada, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 3 kişi yakalandı. Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması (JADU) yüz ve kimlik sorgulamalarında, şüphelilerin 'Askeri yasak bölgelere girme' ve 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' suçundan dosyası bulunan Ş.A. (65), 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan dosya kaydı olan ihraç polis memuru E.K. (34) ile 'Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından açık dosya kaydı bulunan ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı olan E.Ö. (26) oldukları belirlendi. Ş.A.'nın diğer şüphelilerin kaçması için organizatörlük yaptığı da tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.