Yasa Dışı Kenevir Operasyonu: 96 Şüpheli Yakalandı
İçişleri Bakanlığı, jandarma operasyonlarında 96 kişi yakalandı, 69'u tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı: Yasa Dışı Kenevir Ekimine" yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda; 96 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 69'u tutuklandı. 27'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Yasa Dışı Kenevir Operasyonu: 96 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
AKP'den Üsküdar Belediyesi seçimleri için yargı başvurusu: Divan Başkanı oyları karıştırdığını kabul etti
Sizin düşünceleriniz neler ?