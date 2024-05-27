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Yasa dışı olarak saka kuşu bulunduranlar yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de iş yerinde yasa dışı olarak saka bulunduran 2 kişi ekiplerce yakalanırken, ele geçirilen 22 adet saka kuşu sağlık kontrolünün ardından doğaya yeniden bırakıldı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı Av Koruma ekipleri; kapalı alanda bulundurulması yasak olan saka kuşlarının bir iş yerinde beslendiği ihbarını aldı. Yapılan bir ihbarı değerlendiren Av Koruma ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; Yeni Sanayi'de bulunan bir iş yerinde 22 adet saka kuşu ele geçirdi. Kuşlara el konulurken yasa dışı olarak saka kuşu bulunduran 2 kişiye ise 'Kara avcılığı Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

Ele geçen saka kuşları veteriner hekim kontrolünden geçtikten sonra ekiplerce doğaya yeniden bırakıldı.