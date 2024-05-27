Yasa dışı olarak saka kuşu bulunduranlar yakalandı - Son Dakika
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Yasa dışı olarak saka kuşu bulunduranlar yakalandı

Kayseri'de bir iş yerinde yasa dışı olarak bulundurulan 22 adet saka kuşu, Av Koruma ekipleri tarafından ele geçirildi. Kuşlar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra doğaya bırakıldı. İş yerinde bulunan 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

27.05.2024 20:49
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Yasa dışı olarak saka kuşu bulunduranlar yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de iş yerinde yasa dışı olarak saka bulunduran 2 kişi ekiplerce yakalanırken, ele geçirilen 22 adet saka kuşu sağlık kontrolünün ardından doğaya yeniden bırakıldı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı Av Koruma ekipleri; kapalı alanda bulundurulması yasak olan saka kuşlarının bir iş yerinde beslendiği ihbarını aldı. Yapılan bir ihbarı değerlendiren Av Koruma ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; Yeni Sanayi'de bulunan bir iş yerinde 22 adet saka kuşu ele geçirdi. Kuşlara el konulurken yasa dışı olarak saka kuşu bulunduran 2 kişiye ise 'Kara avcılığı Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

Ele geçen saka kuşları veteriner hekim kontrolünden geçtikten sonra ekiplerce doğaya yeniden bırakıldı.

Kaynak: İHA

Kayseri, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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