Yasa Dışı Papağanlar Koruma Altında

Yurda yasa dışı yollarla getirilen ve Siirt'te jandarma ekiplerince bir araçta ele geçirilen jako (gri papağan) türü papağanlara Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Hayvan Hastanesi Kliniği'nde özenle bakılıyor.

Siirt'te 7 Nisan'da yol kontrolü sırasında bir araçta yapılan aramada ele geçirilen ve Afrika kökenli olduğu değerlendirilen 8 papağan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ekiplerce gerekli kontrolleri yapılan 8 papağan, bakım ve rehabilitasyon süreçlerinin tamamlanması için Van YYÜ Hayvan Hastanesi Kliniği'ne getirilerek koruma altına alındı.

Burada veteriner hekimler tarafından özenle bakılan papağanlara beslenme şekillerine uygun yiyecekler veriliyor.

Öte yandan, papağanları Şırnak'ın Cizre ilçesinden alarak satmak için Bitlis'e götürmeye çalıştığı tespit edilen şüpheli B.Ç.'ye "4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu" kapsamında 75 bin 528 lira idari para cezası uygulandı.

Van YYÜ Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine Van Gölü Havzası'ndaki yaban hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyon süreçleriyle ilgilendiklerini söyledi.

Doğal hayatın devam etmesi için faaliyet yürüten kurumlarla koordinasyonu sağlayarak ekolojik dengenin bozulmadan devam etmesi için çalışma yürüttüklerini belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Bize getirilen papağanlar yol kontrolü sırasında ele geçirildi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğüne teslim edildi. Biz de burada hayvanların refahını sağlayarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda gerekli işlemleri gerçekleştireceğiz. Nereye gönderilmeleri gerekiyorsa o doğrultuda hareket edeceğiz. Buradaki amacımız, hayvanların sağlık durumlarını kontrol etmek, yaşam refahlarını sağlamak ve bakımlarını yapmaktır."

Doğayı ve çevreyi koruma çalışmalarının tek yönlü olmadığını, tüm yönleriyle ve kanunlar çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Aslan, doğanın korunmasına katkı sağlamanın herkesin sorumluluğu bulunduğunu ifade etti.

Evcil kuş ve hayvanların, ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde ve gerekli belgeler alınarak beslenmesi gerektiğini anlatan Aslan, belgesiz ve kontrolsüz şekilde yaban hayvanlarını doğadan koparmanın, iyi niyetle yapılsa bile cezai sorumluluk doğurabileceğini belirtti.

"Telefon çaldığında 'alo' diye cevap veren papağanlar da bulunmakta"

Papağanları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün belirlediği süre ve şartlar doğrultusunda misafir edeceklerini anlatan Aslan, şöyle konuştu:

"Jako papağanlarının özelliklerinden biri yaklaşık 200 kelimeye kadar öğrenip tekrar edebilmeleridir. Hangi dilde öğretilirse o dilde konuşabilirler. İçlerinde İngilizce konuşan, Arapça kelimelere cevap veren, 'bay bay' diyen papağanlar var. Zaman zaman dans edebilen, telefon çaldığında 'alo' diye cevap veren papağanlar da bulunmakta. Jako papağanlar konuşma yeteneği en gelişmiş kuşlar arasında yer aldığı için evde beslenmeleri daha çok tercih ediliyor. Bu hayvanların nereden temin edildiği ve nasıl elde edildiği mutlaka belgelenmelidir. Gerekli belgeler yoksa, bu hayvanlar kaçak ve yasaklı statüye girer. Vatandaşlarımız, yasal olmayan durumlarla karşılaşmamak için belgeli hayvanları tercih etmeli ya da mümkünse yaban hayvanlarını doğal ortamlarında bırakmalıdır."