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Yasağa aldırış etmeden donmuş göl üzerine çıktılar - Son Dakika
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Yasağa aldırış etmeden donmuş göl üzerine çıktılar

Yasağa aldırış etmeden donmuş göl üzerine çıktılar

Bolu'nun doğal güzelliklerinden olan Gölcük Tabiat Parkı içerisinde bulunan gölün tamamı buz tuttu. Yasak ve tehlikeli olmasına rağmen buz tutan gölün üzerinde vatandaşlar metrelerce yürüdü. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Gölcük Tabiat Parkı kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Çam ağaçlarıyla kaplı Gölcük Tabiat Parkı'na yılın 4 mevsimi ülkenin çeşitli illerinden gelen tatilciler, karın tadını göl çevresinde yürüyüş yaparak çıkarıyor. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Gölcük Tabiat Parkı'nda, gece saatlerinde sıfırın altında 12 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle tabiat parkı içerisinde bulunan göl tamamen buzla kaplandı. Havanın güneşli olmasından dolayı gölün bazı kısımlarında buz tabakasının inceldiği görüldü. Gölcük'e gelen ziyaretçilerin birçoğu tehlikeli ve yasak olmasına rağmen donan gölün üzerinde yürüyüp, fotoğraf çektirdi. Bölgede asılı olan uyarı tabelalarına aldırış etmeden vatandaşlar göl üzerinde metrelerce yürüdü. Çevredeki görevliler ise buz tutan gölün üzerinde yürüyenleri düdükle uyararak alandan uzaklaştırdı.

01.02.2024 16:40
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Yasağa aldırış etmeden donmuş göl üzerine çıktılar

BOLU - Bolu'nun doğal güzelliklerinden olan Gölcük Tabiat Parkı içerisinde bulunan gölün tamamı buz tuttu. Yasak ve tehlikeli olmasına rağmen buz tutan gölün üzerinde vatandaşlar metrelerce yürüdü.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Gölcük Tabiat Parkı kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Çam ağaçlarıyla kaplı Gölcük Tabiat Parkı'na yılın 4 mevsimi ülkenin çeşitli illerinden gelen tatilciler, karın tadını göl çevresinde yürüyüş yaparak çıkarıyor. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Gölcük Tabiat Parkı'nda, gece saatlerinde sıfırın altında 12 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle tabiat parkı içerisinde bulunan göl tamamen buzla kaplandı. Havanın güneşli olmasından dolayı gölün bazı kısımlarında buz tabakasının inceldiği görüldü. Gölcük'e gelen ziyaretçilerin birçoğu tehlikeli ve yasak olmasına rağmen donan gölün üzerinde yürüyüp, fotoğraf çektirdi.

Bölgede asılı olan uyarı tabelalarına aldırış etmeden vatandaşlar göl üzerinde metrelerce yürüdü.

Çevredeki görevliler ise buz tutan gölün üzerinde yürüyenleri düdükle uyararak alandan uzaklaştırdı.

Kaynak: İHA

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