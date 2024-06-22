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Yasağa rağmen iskeleye çıkıp canlarını hiçe saydılar

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos Beldesi'nde gençler belediyenin yasakladığı iskeleye çıkarak tehlikeye aldırmadan canlarını hiçe saydılar.

Filyos Belediyesi'nin yasakladığı ve bin 500 TL ceza öngördüğü iskeleye çıkmaya çalışan gençler; tehlikeye aldırmadan yasakları çiğnemeye çalıştı. Olay, çevrede bulunan diğer vatandaşlar tarafından hayretle izlendi. İskelenin tehlikeli olması sebebiyle çıkılmasına izin verilmemesine rağmen canlarını hiçe sayan gençler, tehlikeye davetiye çıkarttı. Bir süre iskelenin üzerinde duran gençler; vatandaşların uyarılarının ardından iskeleden ayrıldı.