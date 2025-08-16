Adana Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde üretimi ve ticareti yasak olan saka kuşu beslendiği ihbarı sonrası harekete geçti. Polis ekipleri, adreste 21 saka kuşu ele geçirdi. Ekipler, kuşları besleyen yabancı uyruklu ev sahibi Ahmet B.'ye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 151 bin 200 lira cezai işlem uyguladı. İncelemenin ardından saka kuşları doğaya salındı.
Son Dakika › Güncel › Yasak Saka Kuşu Besleyenlere Cezası Kesildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?