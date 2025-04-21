Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne İddianame - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne İddianame

Yaşama Tutunan Patiler Derneği\'ne İddianame

Dernek başkanının da aralarında bulunduğu 16 sanığa hapis cezası isteniyor. Suç: aklama.

21.04.2025 18:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'da 'Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne yönelik, aralarında dernek başkanı Buket Özgünlü ile akrabalarının da olduğu 16 sanık hakkında, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan yeni bir iddianame düzenlendi. Ankara 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanıklar hakkında 12 yıl 3'er aya kadar hapis cezası istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Bürosu, Yaşama Tutunan Patiler Derneği'nin, hayvanseverler tarafından gönderilen paraların dernek amaçları dışında kullanıldığı ve bağış paralarının dernek yöneticilerince kişisel zenginleşme ve mal varlığı edinimlerine konu edildiği iddiasıyla dernek yöneticileri ve ilgili diğer kişilerden oluşan toplam 16 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne yönelik, 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan yürütülen soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. Aralarında dernek başkanı Buket Özgünlü'nün de olduğu toplam 16 sanık hakkında hazırlanan iddianamede bilirkişi raporunda bazı nakit ve transfer hareketlerinin Yaşama Tutunan Patiler Derneği tüzel kişiliğinin faaliyetleri kapsamında kullanılmadığı kaydedildi. İddianamede, dernek hesaplarındaki tutarların bir kısmının çeşitli işlemlere tabi tutulmak suretiyle tekrar Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Buket Özgünlü'nün banka hesapları ile Özgünlü'nün aile bireylerinin hesaplarına aktarıldığı beyan edildi. Ayrıca, bazı şüphelilerin, 'bağış' adı altında toplanan paralar ile haksız mal edindiği ifade edildi.

'PARALAR TÜZEL KİŞİLİK KASASINA KONULMADI'

Soruşturma kapsamında elde edildiği ve aklandığı iddiasıyla suç gelirlerinin miktarının fazlalığı nedeniyle Sayıştay denetçileri ile dernek denetçisinden oluşan bilirkişi heyeti de bir rapor hazırladı. Bu raporda da Yaşama Tutunan Patiler Derneği tüzel kişiliği yönetim kurulu tarafından genel kurul kararı olmaksızın hukuka aykırı olarak 'huzur hakkı' tesis edildiği, Yaşama Tutunan Patiler Derneği tüzel kişiliğinin kasasına konulmak üzere Yaşama Tutunan Patiler Derneği tüzel kişiliği hesabından çekilen paraların tüzel kişilik kasasına konulmadığı kaydedildi. Raporda paraların, isimleri zikredilen şüphelilerin banka hesaplarına yatırıldığı, Yaşama Tutunan Patiler Derneği tüzel kişiliğinin belirtilen eylemlerle zarara uğratıldığı, muhteviyatı köpek maması olan belli adet faturaların sahte olduğu, gerçek bir mal teslimi karşılığında düzenlenmediği beyan edildi. Raporda öncül suçların işlenmesi suretiyle elde edilen haksız menfaatlerin şüphelilerin banka hesaplarına gönderildiği, raporda ismi zikredilen mama şirketinden köpek maması alınmamasına rağmen sahte fatura düzenlendiği ve mama şirketine, mama alınmış izlenimiyle para ödendiği tespitleri yapıldı.

12 YIL 3'ER AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede şüpheliler Buket Özgünlü ile Aleyna E., Aleyna Nur S., Aynur T., Birkan S., Cemal Ö., Demet K., Ertan I., Evren K., Fatma Ö., Rüya B., Tuğba T., Tuğçe S., Tuna B., Tahsin M. ve Yosma B.'nin 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan 3 yıldan 12 yıl 3'er aya kadar hapis cezasıyla cezalandırması talep edildi. İddianame, Ankara 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Politika, 3-sayfa, Güncel, Ankara, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne İddianame - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü
Alkollü sürücü tırla hastane otoparkına girdi: Uyuşturucu madde ele geçirildi Alkollü sürücü tırla hastane otoparkına girdi: Uyuşturucu madde ele geçirildi
Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe’nin puan kaybına zehir zemberek tepki Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe'nin puan kaybına zehir zemberek tepki
AK Parti MKYK toplanıyor Masada kritik bir konu başlığı var AK Parti MKYK toplanıyor! Masada kritik bir konu başlığı var
ABD, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Galatasaray’ın yıldızı Fenerbahçe’nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı
Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor’dan bomba paylaşım Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor'dan bomba paylaşım
Oyuncu Sevil Akdağ’ın vahşice katlettiği Elif Kırav’ın yakın arkadaşı olayın iç yüzünü anlattı Oyuncu Sevil Akdağ'ın vahşice katlettiği Elif Kırav'ın yakın arkadaşı olayın iç yüzünü anlattı
Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor
Erdoğan’ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor
Sergen Yalçın’dan Mourinho’ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz Sergen Yalçın'dan Mourinho'ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz

22:34 Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
21:22 İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
20:56 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar
19:46 Öcalan’dan Sırrı Süreyya Önder’e mesaj: Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis’te kırdı, sokakta kırdı Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder'e mesaj: Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis'te kırdı, sokakta kırdı
19:44 Devlet Bahçeli’den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var
09:15 Süleyman Soylu’dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur Süleyman Soylu'dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur
09:09 20 kilo birden veren Işın Karaca sırrını ilk kez açıkladı 20 kilo birden veren Işın Karaca sırrını ilk kez açıkladı
09:06 Silahlı saldırıda ölen şahsın yakınları, husumetlilerinin evini ateşe verdi Silahlı saldırıda ölen şahsın yakınları, husumetlilerinin evini ateşe verdi
09:05 Fenerbahçe’yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı Fenerbahçe'yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı
09:00 Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 şüpheli yurt dışında yakalandı Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 şüpheli yurt dışında yakalandı
08:58 Altın fiyatlarında tarihi zirve Bu kadarı şaşırttı Altın fiyatlarında tarihi zirve! Bu kadarı şaşırttı
08:50 Popüler ayakkabı markasına “domuz derisi“ cezası Popüler ayakkabı markasına "domuz derisi" cezası
08:45 Çin bu kez çok sert Kim var kim yok tehdit ettiler Çin bu kez çok sert! Kim var kim yok tehdit ettiler
08:43 Demet Akalın’dan Bestemsu Özdemir’e estetik göndermesi Demet Akalın'dan Bestemsu Özdemir'e estetik göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 00:20:26. #7.13#
SON DAKİKA: Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne İddianame - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement