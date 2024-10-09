Yaşar Güler Portekiz Büyükelçisi'ni Kabul Etti

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Maria Virginia Mendes da Silva Pina'yı kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Maria Virginia Mendes da Silva Pina'yı makamında kabul etti" denildi.