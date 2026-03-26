Yaşargil Ödülü İçin Başvurular Başladı

Modern beyin ve sinir cerrahisinin kurucusu, "Yüzyılın Beyin Cerrahı" ünvanına sahip Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in bilimsel mirasını merkeze alan ve genç beyin cerrahlarını uluslararası akademik zeminde buluşturan "5'inci M. Gazi Yaşargil Genç Nöroşirürji Ödülü" için başvurular başladı.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 99 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Gazi Yaşargil adına Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı tarafından bu yıl beşinci kez verilecek ödül, dünya genelinde genç beyin cerrahlarının nitelikli araştırmalarını görünür kılmayı ve desteklemeyi amaçlıyor.

Ödül kapsamında, mikronöroşirürji ve mikrocerrahi anatomi alanlarında yapılmış özgün çalışmalar değerlendiriliyor.

Başvuru yapacak adayların 40 yaşını aşmamış olması, beyin cerrahı ya da beyin cerrahisi asistanı olması, başvuruya konu makalenin birinci yazarı olması ve bu çalışmasının 2025 yılı içinde Science Citation Index (SCI) kapsamındaki bir dergide yayımlanmış olması gerekiyor.

Uluslararası bilimsel komite tarafından değerlendirilecek başvurular arasından seçilecek çalışma, 20 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek "14. İstanbul Yaşargil Mikronöroşirürji Kursu"nda açıklanacak.

M. Gazi Yaşargil Genç Nöroşirürji Ödülü başvurusu kapsamında adaylardan özgeçmiş, bir referans mektubu ve yayımlanmış makalenin PDF kopyası talep ediliyor. Başvurular, 1 Mayıs'a kadar "[email protected]" e-posta adresi üzerinden yapılabilecek.

Yaşamı boyunca 15 binden fazla ameliyat gerçekleştirdi

Prof. Dr. Yaşargil, hekimlik kariyeri boyunca geliştirdiği cerrahi yöntemler ve yetiştirdiği uzmanlarla nöroşirürji alanının gelişmesine katkı sağladı.

Cerrahi mikroskop kullanımını geliştirerek beyin cerrahisinde yeniliklere imza atan Yaşargil, 1967'de dünyada ilk beyin bypass ameliyatını yaptı.

Kurduğu mikrocerrahi laboratuvarında binlerce cerrah yetiştirerek bilgisini kuşaklara aktaran Yaşargil, yaşamı boyunca 15 binden fazla ameliyat gerçekleştirdi.