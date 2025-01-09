Yasin Yıldız, Bağcılar Belediye Başkanı Olarak Göreve Başladı

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Bağcılar Belediye Meclisinde yapılan seçimle belediye başkanlığına getirilen Yasin Yıldız, görevi Abdullah Özdemir'den devraldı.

Bağcılar Belediyesi başkanlık makamında düzenlenen devir teslim törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, meclis üyeleri, birim müdürleri ve teşkilat mensupları katıldı.

Törende konuşan Yusuf Ziya Yılmaz, yeni bir heyecan ve enerjinin ortaya çıktığını belirterek, "Bizler görevi adeta bir nöbet değişimi gibi görürüz. Bir bayrak koşusu gibi, birimizin bir noktaya kadar götürdüğü bayrağı, bir başka kardeşimiz alır ve hedefe ulaştırmak üzere yoluna devam eder." dedi.

Görevi yeni başkana devreden Abdullah Özdemir de çalıştığı dönem boyunca kendisine destek olan çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Özdemir, "3 yıllık sürede kentsel dönüşümden kütüphanelerimize, yeşil alanlarımızdan sosyal tesislerimize Bağcılar'a birçok eser kazandırdık. Seçimde birçok vaatte bulundum. Bugüne kadar 8 aylık dönemde bir kısmını gerçekleştirdik. Yasin kardeşimiz de inşallah verdiğimiz vaatlerin hepsini gerçekleştirecek. Biz de inşallah nasip olursa İl Başkanı olarak sonuna kadar kardeşimizin ve Bağcılar'ın her daim yardımcısı olacağız. Yani elimizi taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmeyeceğiz." diye konuştu.

Bağcılar Belediye Başkanı olarak seçilen Yıldız da İstanbul'un en büyük ilçelerinden Bağcılar'ın sorumluluğunun da büyük olduğunu vurguladı.

Abdullah Özdemir gibi Bağcılar halkının gönlünde yer etmiş bir isimden görevi devralmanın büyük bir sorumluluk olduğunu dile getiren Yıldız, devraldığı bayrağı daha ileriye taşımak için gayret sarf edeceğini söyledi.

Devir teslim töreni sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Yasin Yıldız, Erdoğan'ın tüm Bağcılarlılara selamı olduğunu aktardı.

Törenin ardından yeni başkan Yıldız ile belediye binasının girişine gelen Özdemir, belediye çalışanlarıyla vedalaştı.

Bağcılar Belediye Meclisinde, mevcut belediye başkanı Özdemir'in AK Parti İl Başkanlığına aday olmak için görevden ayrılmasının ardından seçim yapılmış, 30 oy alan Yıldız, Bağcılar Belediye Başkanı olmuştu.