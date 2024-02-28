Yaşıtları kalem tutamazken, çizdiği resimlerle sergi açtı
Asil Kara'nın yeteneği keşfeden annesi Dudu Kara:
"17 aylıkken, kitap ve kalemle oynarken bir gün harfleri yazdığını gördüm"
ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde 4 yaşındaki çocuk yaptığı resimlerle sergi açtı. 1,5 yaşındayken harfleri yazmaya başlayan Asil Kara'nın yeteneği annesi tarafından keşfedildi. Yaşıtları oyuncaklar ile vakit geçirirken, oğlu Asil Kara'nın defter, kalem ve kitaplarla oynadığını belirten anne Dudu Kara, "17 aylıkken, kitap ve kalemle oynarken bir gün harfleri yazdığını gördüm. Nereden öğrendiğini sorduğumda bana 'biliyorum' dedi" diye konuştu.
Serik ilçesinde 3 yaşında anaokuluna başlayan Asil Kara, bu yeteneğini anaokulunda da devam ettirdi. Gördüğü ve hoşuna gittiği herşeyi kağıda döktü. Bu yeteneği öğretmenlerinde dikkatini çekti ve yaptığı resimlerin sergisi açıldı. Sergi özellikle çocuklar tarafından ilgiyle takip ediliyor.
"Hiç bir zaman engellemedim"
Çocuğunun farklı merakları olduğunu belirten anne Dudu Kara, " Asil, farklı merakları olan bir çocuk. 1,5 yaşındayken sorulara verdiği cevaplarla farklı bakış açısı olduğunu gördüm. Defter, kitap ve kalemle çok fazla ilgilenen ve sorgulayan bir çocuktu. O ne istiyorsa ve sorduğu sorulara cevap vererek devam ettim. Hatta bazen yönlendirdiğim anlarda oldu. Hiç bir zaman engellemedim. 17 aylıkken, kitap ve kalemle oynarken bir gün harfleri yazdığını gördüm. Nereden öğrendiğini sordum kendisine, 'biliyorum' dedi. Sonra çizgilerinin daha net ve dikkat çekici olduğunu gördüm. Sonra resim yapmaya başladı. Orada bir şeylerin farklı geliştiğini hissettim. Her şeyden bir şeyler çıkarıyordu. Sonra 3 yaşında anaokuluna başladı. Böyle değişik bir çocuk. Allah herkesin çocuğunu güzel yönlendirmeyi nasip eylesin bu şekilde" diye konuştu.
Öğrencisinin yeteneğiyle yaşıtlarının 2 yaş üstünde olduğunu belirten Güzel sanatlar öğretmeni Gülçin Cebecelioğlu, "Asil, 4 yaşında olmasına rağmen çok yetenekli. Normalde bu yaşta ki çocuklar gelişim sürecinde karalama dönemindeler. Daha kalemi bile yavaş yavaş tutmayı öğrenirken, Asil kalemi tutmayı çabuk kavramayı öğrendi. Düşündüğünü ve gördüğünü hemen çizebiliyor. Bu da onun yaşıtlarına göre 2 yaş üstünde olduğunu gösteriyor. Dersteki anlattığım bütün görselleri hızlıca kafasında oluşturuyor ve kağıdına aktarabiliyor" dedi.
"Onun için daha fazla ne yapabiliriz diye düşündük"
Asil'in gelişimine katkı sağlayabilmek için resim sergisi açtıkların anlatan anaokulu öğretmeni ve müdür yardımcısı Harika Yüksel, "Çocuklarımızın farklı gelişim alanlarını keşfederek, onları bu yönde ilerlemelerini sağlıyoruz. Asil'in de resme olan ilgisini öğretmenlerimiz fark ederek, onun için daha fazla ne yapabiliriz diye düşündük. Onun gelişimine katkı sağlaması için Asil'in yaptığı resimleri sergiledik" ifadesini kullandı.
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