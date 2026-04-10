Yaşlanma Korkusu ve Toplumsal Sınav: Türkiye'nin Yaşlılık Krizi

Yaşlanmak, günümüzde birçok insan için güçten düşmekten önce gözden düşmek anlamına geliyor. Ömür uzuyor ve tıp ilerliyor, ancak insanların kimseye yük olmadan yaşlanma endişesi de büyüyor. Türkiye'de yaşlı nüfus oranı yüzde 11'e yükselmiş durumda, doğurganlık hızı ise 1,48 ile nüfusun kendini yenileme eşiğinin altında. Bu, ülkenin artık gençlik efsanesiyle avunamayacağını gösteriyor.

İnsan ömrü uzarken, hayatın son yıllarını taşıyacak ahlaki, sosyal ve kurumsal zemin aynı hızla büyümüyor. Aile küçülüyor, bağlar gevşiyor ve bakım, yorgun ailelerin, yetersiz kurumların ve denetimsiz bir piyasanın omzuna bırakılıyor. Yaşlılık artık sadece biyolojik bir dönem değil; bir toplumun merhamet kapasitesini ve adalet duygusunu ele veren bir turnusol kâğıdı. Yaşlanmak kaderdir, ancak yaşlılığı korkuya ve yalnızlığa çevirmek toplumsal bir tercihtir.

Modern insan, yaşam süresini uzatmayı başardı, ancak o sürenin nasıl yaşanacağını planlayamadı. Yaşlanmak, yalnızca bedensel bir yavaşlama değil, aynı zamanda bir rol kaybıdır. Bu geçiş, sağlam bir toplumsal zemin olmadığında boşluğa dönüşüyor. İnsanları ürküten, ölüm fikrinden çok, yalnızlık, bağımlılık ve değersizlik hissidir. "Bana kim bakacak?" sorusu, artık sadece yaşlıların değil, orta yaşın da zihninde yer ediyor.

Türkiye, yaşlanma sürecini karşılayacak güçlü bir sistem kuramıyor. Yaşlı bakımı, ya ailelerin omzuna bırakılıyor ya da denetimi zayıf bir hizmet alanına devrediliyor. Eskiden geniş aile yapısı bu yükü taşırdı, ancak bugün bu yapı ortadan kalktı. İnsanlar farklı şehirlerde yaşıyor, zaman sınırlı ve hayat pahalı. Bu şartlar altında bakım, sevgiyle değil, mecburiyetle yürüyen bir nöbete dönüşüyor.

Yaşlı bakım hizmetleri, kayıt dışı, parçalı ve denetimi yetersiz bir yapı içinde ilerliyor. Ev içi bakımda düşük ücretle çalışan göçmen emeğine dayanılıyor, kurumsal bakım ise sayıca yetersiz ve kalite olarak dengesiz. Ticarileşmiş bir yapı, yaşlı bakımını insani bir hizmet olmaktan çıkarıp paraya endeksli bir alana dönüştürüyor. Bu sorun, henüz gerçek boyutuna ulaşmamış olsa da, yarının en ağır toplumsal sınavlarından biri olmaya aday.

Sistemlerin yetersizliğinin yanında, vefa, merhamet ve sorumluluk hissinin geri çekilmesi de tabloyu ağırlaştırıyor. Modern hayat, insanı işe yaradığı ölçüde tanımlıyor ve bu durum ortadan kalktığında, yaşlılık değer kaybına uğruyor. Ziyaretlerin seyrekleşmesi ve sabrın azalması, bu aşınmanın işaretleridir. Simone de Beauvoir'ın dediği gibi, yaşlılık toplumun kendisiyle yüzleştiği bir aynadır.

Sağlıklı yaşlanma da büyük bir sorun haline geliyor. İnsanlar daha uzun yaşıyor, ancak daha uzun süren hastalıklarla mücadele ediyor. Kötü beslenme, kronik stres ve düzensiz yaşam biçimleri, yaşlılığı dinlenme evresinden bağımlılık sürecine dönüştürüyor. Özellikle kadınlar daha uzun yaşıyor, ancak daha uzun süren yalnızlık ve yıpranmışlıkla karşı karşıya kalıyor.

Çözüm, tek bir alanda değil, bütüncül bir yaklaşım gerektiriyor. Sağlık politikalarından tarım ve gıda düzenine, şehir planlamasından sosyal güvenliğe kadar uzanan bir zincir ele alınmalı. En temelde, insan hayatına değer veren bir anlayış ve insanın insana gösterdiği saygı ve merhamet esastır. Nitelikli bakım personeli, güçlü denetim ve yaşlıların gerçekten yaşayabildiği alanlar kurulmalıdır.

Bugün kurulan düzen, yarının yaşlılığı olacak. İnsanların geleceğe güvenle bakabildiği, adaletin ve fırsatın var olduğu bir düzen kurmadan, ne nüfusu gençleştirebiliriz ne de yaşlılığı hafifletebiliriz. Yaşlanmak, bir ömrün nasıl karşılandığının en çıplak halidir ve bir toplum, en çok orada kendini ele verir.