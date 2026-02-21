Yaşlı Çiftin Cinayetinde Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
21.02.2026 14:16
Aydın Efeler'de yaşlı çiftin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili huzursuzluk yaratan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan yaşlı çiftin ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan yabancı uyruklu H.A'nın (39) işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtilen zanlının, Turgut Çakaloğlu'nu tanımadığını, paraya ihtiyacı olduğu için hırsızlık amacıyla eve girdiğini, bağırması üzerine de Çakaloğlu'nu bıçakladığını Nuran Çakaloğlu'nu da bağırmaması için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Zanlı olay günü giydiği kıyafetleri ve bıçağı ise daha sonra Kuyulu mevkisine attığını ifade etti.

Olay

Meşrutiyet Mahallesi Kültür Caddesi'nde 8 Şubat'ta Nuran ve Turgut Çakaloğlu çiftinden haber alamayan yakınları kontrol için eve gitmişti.

Evde çifti yerde hareketsiz halde gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, vücutlarında kesi izi bulunan çiftin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay gecesi eve yakın bölgede yaya olan H.A'nın hareketlerinden şüphelenmiş, şüpheli Efeler Mahallesi'nde gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

