Yaşlı Destek Programı'na 105,6 Milyon Lira Destek

01.03.2026 12:09
Aile Bakanı Göktaş, YADES ile 164 bin yaşlıya 105,6 milyon lira destek sağlandığını açıkladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2016 yılından bugüne uygulanan Yaşlı Destek Programı (YADES) ile yaşlılara yönelik projelere toplam 105,6 milyon lira finansman desteği sağladıklarını ve 164 bin 144 yaşlı vatandaşa ulaşıldığını açıkladı.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de 65 yaş ve üzeri nüfusun son 5 yılda yüzde 20,7 artarak 9 milyonun üzerine çıktığını ve toplam nüfus içindeki payının yüzde 10,6'ya yükseldiğini kaydetti. Gelişmiş ülkelerin bir asırda yaşadığı yaşlanma sürecinin Türkiye'de çok daha kısa sürede gerçekleştiğini kaydeden Göktaş, "Bakanlık olarak temel yaklaşımımız, yaşlılarımızın aileleri ve yakınlarıyla birlikte, alışık oldukları çevrede, aktif ve sağlıklı bir şekilde yaşlanmalarını sağlamak. Bu doğrultuda, bakım ihtiyacı olan yaşlı vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetleri sadece kurumsal bakımla sınırlı tutmuyoruz. Evde bakım yardımı, sosyal yardımlar ve gündüzlü bakım hizmetleri gibi toplum temelli modellerimizi, birbirini bütüncül bir şekilde tamamlayacak bir yapıda hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'YAŞLILARIMIZIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRDIK'

Bakan Göktaş, bu çerçevede yaşlı vatandaşların hayat kalitesini artırmak ve toplumsal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla belediyelerle iş birliği içinde 2016'dan bu yana uygulanan YADES programını sürdürdüklerini belirterek, "2025 yılı projelerimiz için ayırdığımız 41,2 milyon liralık kaynakla birlikte, YADES kapsamında 10 yılda sağladığımız toplam finansman desteği 105,6 milyon lirayı buldu. Bu süreçte, 86 farklı belediyemizde yürütülen 123 projeyle 108 bin 851 hanede 164 bin 144 yaşlı vatandaşımıza ulaştık. Evde bakım, psiko-sosyal destek ve kültürel faaliyetlerimizle yaşlılarımızın hem hayatını kolaylaştırdık hem de sosyal hayata katılımlarını destekledik. Belediyelerimizle iş birliği içinde, yaşlılarımızın yaşam kalitesini artırmaya ve onlara her alanda destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

