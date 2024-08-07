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Yaşlı evinde tanıştılar, dünya evine girip ikinci baharı yaşadılar

Yaşlı evlerinde tanışan ve zamanla bu arkadaşlıkları aşka dönüşen 64 yaşındaki kadın ile 79 yaşındaki adam dünya evine girdi

ANTALYA - Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin yaşlı evlerinde tanışan 64 yaşındaki Gülnur Alihafızoğlu ile 79 yaşındaki Ömer Yılmaz dünya evine girdi.

Muratpaşa Belediyesi'nin 60 yaş üstü kıdemli sakinlerinin bir araya geldikleri, sosyalleştikleri, çeşitli eğitim ve aktivitelerle vakit geçirdikleri yaşlı evlerinde tanışan ve zamanla bu arkadaşlıkları aşka dönüşen Alihafızoğlu ile Yılmaz hayatlarını birleştirme kararı aldı.

Mutluluğu ve enerjisiyle dikkat çeken Gülnur Alihafızoğlu "Belediyemizin Çiftekuyular Yaşlı Evi'nde tanıştık. İsmim Gülnur hep gülerim, Ömer Bey benim gülüşüme aşık olmuş. Önce bu yaşta aşk olmaz dedim ama iki yılda beni ikna etti. Bugün dünya evine girdik. Çok mutluyum" dedi. İmzalar atıldıktan sonra ayağına basmayı ihmal etmeyen Alihafızoğlu'nun zaman zaman gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

İki yıldır hiç vazgeçmediğini ifade eden Yılmaz, "Çok mutluyum. Hiç vazgeçmedim. Bugün 'Evet' dedik" dedi.

Yaşlı evleri sakinlerinin de katıldığı sade bir törenle mutluluğa "Evet" diyen çifte Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın tebrik mesajını ileten nikah memuru, aile cüzdanını teslim etti.