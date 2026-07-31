Yaşlı Kadından Dram: Oğulları Evinden Atmaya Çalışıyor - Son Dakika
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Yaşlı Kadından Dram: Oğulları Evinden Atmaya Çalışıyor

Yaşlı Kadından Dram: Oğulları Evinden Atmaya Çalışıyor
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86 yaşındaki Merdane Albayrak, oğlu tarafından evinden çıkarılmak isteniyor. Devletten destek bekliyor.

AMASYA'nın Taşova ilçesinde oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiğini öne sürerek yardım çağrısında bulunan Merdane Albayrak (86), valilikten yapılan açıklamanın ardından çektiği videoda, "Devlet sesimi duydu. Allah razı olsun" dedi.

Taşova ilçesi Alpaslan köyünde yaşayan Merdane Albayrak'ın, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiğini önü sürerek yaptığı yardım çağrısı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Haberlerin ardından Amasya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, tahliye sürecinin aile fertleri arasındaki taşınmaz anlaşmazlığından kaynaklandığı belirtilerek, Albayrak'ın hiçbir şekilde yalnız bırakılmayacağı, ihtiyaç halinde barınma ve sosyal hizmet desteği sağlanacağı bildirildi.

'DEVLET SESİMİ DUYDU'

Valiliğin açıklamasının ardından video paylaşan Merdane Albayrak, kendisine destek olanlara teşekkür etti. Albayrak, "Devlet sesimi duydu. Allah devletimizden razı olsun. 2 oğlum icra yoluyla beni evimden atmak istiyorlar. Benim sesimi duymadılar. Siz duydunuz benim sesimi. Allah bin kere razı olsun. Bunlarda vicdan kalmamış. Kalp kalmamış. Vicdan yok bunlarda. Beni çok yordular. Taşova Kaymakamı, Amasya Valisi sesimi duydu. Yardım ediyorlar. Allah bin kere razı olsun büyüklerimden" dedi.

'ÇIKMAK İSTEMİYORUM, EVİMİ İSTİYORUM'

Evini istediğini belirten Albayrak, "75 senedir bu evdeyim. Çıkmak istemiyorum. Ben evimi istiyorum. Para pul istemiyorum. Evimi istiyorum. Ben nereye gideyim? Bu evlerde benim hatıralarım var, her odada anılarım var. Ölmeden beni mezara koymayın. Oğullarımı da Allah'a havale ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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