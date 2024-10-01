Yaşlı Nüfus Artışı Sağlık Sistemlerini Zorluyor

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Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) yaşlı nüfustaki artışın sağlık ve sosyal hizmet sistemlerini önemli ölçüde etkilediğini, demografik değişimin sağlık politikaları ve hizmetlerinin yeniden gözden geçirilmesini gerekli kıldığını bildirdi.

EKMUD'dan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, bu günde yaşlı bireylerin toplumsal hayattaki önemli rollerini vurgulamak amacıyla farkındalık çalışmalarının yürütüldüğüne işaret edildi.

Açıklamada, "2024 yılı itibarıyla, yaşlı nüfusun artışı sağlık ve sosyal hizmet sistemlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 65 yaş ve üzeri bireylerin sayısının 1,5 milyara ulaşması beklenmektedir. Bu demografik değişim, sağlık politikalarının ve hizmetlerinin yeniden gözden geçirilmesini gerektirmektedir." ifadelerine yer verildi.

Yaşlılığın, fiziksel ve psikososyal değişimlerle çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getirdiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle enfeksiyon hastalıkları, yaşlı bireylerde morbidite ve mortalitenin başlıca nedenleri arasında yer almaktadır. Yaşlanma süreciyle birlikte ortaya çıkan immün yaşlanma, yaşlı bireylerin enfeksiyonlara karşı direncini azaltmaktadır. Ayrıca, kronik hastalıkların varlığı da enfeksiyonların seyrini olumsuz etkileyebilmektedir. Kronik hastalığı bulunan yaşlı bireyler, genellikle enfeksiyonlara daha duyarlıdır ve aşı yanıtları daha zayıf olabilmektedir.

Bu durum, enfeksiyonların klinik sunumunu ve tedavi yanıtını değiştirebilir. Örneğin, yaşlılarda klasik enfeksiyon belirtileri atipik olarak ortaya çıkabilir; bu da tanı ve tedavi süreçlerini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, yaşlı bireylerde enfeksiyon yönetimi, multidisipliner bir yaklaşım ve kapsamlı değerlendirmeler gerektirmektedir."

Kovid-19 salgınının, yaşlıların sağlık hizmetlerine erişimindeki zorlukları ve enfeksiyon yönetiminin kritik önemini bir kez daha gözler önüne serdiği, ayrıca yaşlıların toplumsal destek ağlarının güçlendirilmesinin gerekliliğini de ortaya koyduğu aktarılan açıklamada, "EKMUD Geriatrik Enfeksiyonlar Çalışma Grubu olarak, yaşlı bireylerin sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini artırmak için kanıta dayalı yaklaşımlarla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Unutulmamalıdır ki her yaş deneyim ve bilgi birikimiyle doludur. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor, tüm yaşlı bireylerimize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.