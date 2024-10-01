Yaşlı Nüfus Artışı Sağlık Sistemlerini Zorluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yaşlı Nüfus Artışı Sağlık Sistemlerini Zorluyor

EKMUD, yaşlı nüfus artışının sağlık hizmetlerini etkileyeceğini ve politikaların gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

01.10.2024 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) yaşlı nüfustaki artışın sağlık ve sosyal hizmet sistemlerini önemli ölçüde etkilediğini, demografik değişimin sağlık politikaları ve hizmetlerinin yeniden gözden geçirilmesini gerekli kıldığını bildirdi.

EKMUD'dan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, bu günde yaşlı bireylerin toplumsal hayattaki önemli rollerini vurgulamak amacıyla farkındalık çalışmalarının yürütüldüğüne işaret edildi.

Açıklamada, "2024 yılı itibarıyla, yaşlı nüfusun artışı sağlık ve sosyal hizmet sistemlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 65 yaş ve üzeri bireylerin sayısının 1,5 milyara ulaşması beklenmektedir. Bu demografik değişim, sağlık politikalarının ve hizmetlerinin yeniden gözden geçirilmesini gerektirmektedir." ifadelerine yer verildi.

Yaşlılığın, fiziksel ve psikososyal değişimlerle çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getirdiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle enfeksiyon hastalıkları, yaşlı bireylerde morbidite ve mortalitenin başlıca nedenleri arasında yer almaktadır. Yaşlanma süreciyle birlikte ortaya çıkan immün yaşlanma, yaşlı bireylerin enfeksiyonlara karşı direncini azaltmaktadır. Ayrıca, kronik hastalıkların varlığı da enfeksiyonların seyrini olumsuz etkileyebilmektedir. Kronik hastalığı bulunan yaşlı bireyler, genellikle enfeksiyonlara daha duyarlıdır ve aşı yanıtları daha zayıf olabilmektedir.

Bu durum, enfeksiyonların klinik sunumunu ve tedavi yanıtını değiştirebilir. Örneğin, yaşlılarda klasik enfeksiyon belirtileri atipik olarak ortaya çıkabilir; bu da tanı ve tedavi süreçlerini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, yaşlı bireylerde enfeksiyon yönetimi, multidisipliner bir yaklaşım ve kapsamlı değerlendirmeler gerektirmektedir."

Kovid-19 salgınının, yaşlıların sağlık hizmetlerine erişimindeki zorlukları ve enfeksiyon yönetiminin kritik önemini bir kez daha gözler önüne serdiği, ayrıca yaşlıların toplumsal destek ağlarının güçlendirilmesinin gerekliliğini de ortaya koyduğu aktarılan açıklamada, "EKMUD Geriatrik Enfeksiyonlar Çalışma Grubu olarak, yaşlı bireylerin sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini artırmak için kanıta dayalı yaklaşımlarla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Unutulmamalıdır ki her yaş deneyim ve bilgi birikimiyle doludur. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor, tüm yaşlı bireylerimize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaşlı Nüfus Artışı Sağlık Sistemlerini Zorluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
17:57 Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:51 Didim’de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü Didim'de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü
09:17 İzmir’de şaşkına çeviren hırsızlık Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı İzmir'de şaşkına çeviren hırsızlık! Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı
09:16 Kabine sonrası Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı Kabine sonrası Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı
08:51 İsrail’den Lübnan’a “Kuzeyin Okları“ operasyonu ABD işgale tam destek verdi, İran’ı açık açık uyardı İsrail'den Lübnan'a "Kuzeyin Okları" operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı
08:08 Narin’in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir
07:40 Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 20:51:07. #1.13#
SON DAKİKA: Yaşlı Nüfus Artışı Sağlık Sistemlerini Zorluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement