Yaşlı Nüfus İçin Politikalar Geliştirilecek

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak, yaşlılarımızın refahını ve mutluluğunu sağlamak ve gelecek kuşaklara daha güçlü bir Türkiye bırakmak adına politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Yurdakul, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, yaşlıların, sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir yaşam sürmelerini temin etmek için gayret ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin demografik yapısının hızla değiştiğini, ülkenin yaşlanan bir toplum haline geldiğini vurgulayan Yurdakul, "TÜİK verilerine göre, 2023 yılında Türkiye'de 65 yaş ve üzeri nüfusun oranı tarihimizde ilk defa yüzde 10,2'ye ulaşmış olup, bu oran 9 milyona yakın bir nüfusu temsil etmektedir. 2040 yılında bu oranın yüzde 16,3'e yükseleceği, 2060 yılında ise yüzde 25'i geçeceği tahminleri konuşulmaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler kriterlerine göre artık "yaşlı nüfus" kategorisinde ülke konumuna geldiğine işaret eden Yurdakul, buna karşılık, doğurganlık oranlarının da hızla düştüğünü aktardı.

Yurdakul, 2001 yılında 2,38 olan toplam doğurganlık hızının, 2023 itibarıyla 1,5 seviyesine kadar gerilediğini belirterek, nüfusun gençleşmesinin önünde büyük bir engel olan bu durumun, yaşlı nüfusun yaşayacağı sorunlar konusunda da bazı risk ve zorluklarla karşılaşılacağı anlamına geldiğini kaydetti.

Azalan doğum oranları ve artan yaşlı nüfusla birlikte yaşlı bakım hizmetlerine duyulan ihtiyacın da her geçen gün arttığını anlatan Yurdakul, "Hem resmi hem özel yaşlı bakım evlerinin ve huzurevlerinin sayısı artsa bile yaşlı nüfusumuzun artış hızına erişmesi mümkün görünmemektedir. Bu nedenle en çok önem verdiğimiz önerimiz; tüm destek ve teşvikler sağlanarak yaşlı bireylerin aile ortamında bakımının temel politika haline getirilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Yaşlılarımıza sahip çıkmak memleket meselesi"

Yurdakul, MHP olarak birkaç gün önce sonuç bildirisini paylaştıkları "Aile Kurumu Çalıştayı"nda yaşlılarla ilgili durumu ve ihtiyaçları analiz ederek, geleneksel değerler ışığında ve milli bakış açısıyla çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaştıklarını anımsattı.

Emeklilik sisteminin sürdürülebilirliği ve yaşlı vatandaşların ekonomik güvence altında olmasının ele alınması gereken kritik konular arasında yer aldığını belirten Yurdakul, şunları kaydetti:

"Sosyal güvenlik sistemimizin sağlam temellere oturtulması, emeklilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve gelecekteki nesillerin de güvenli bir sosyal güvenlik sisteminden faydalanabilmesi için kapsamlı reformların hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, yaşlılarımızın refahını ve mutluluğunu sağlamak ve gelecek kuşaklara daha güçlü bir Türkiye bırakmak adına politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yaşlılarımıza sahip çıkmak, bir memleket meselesidir ve bu yalnızca onlara değil, hepimize ve gelecek nesillerimize karşı bir vatan borcudur."