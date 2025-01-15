Yaşlılar İçin Sağlıklı Uyku Alışkanlıkları Semineri Düzenlendi - Son Dakika
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Yaşlılar İçin Sağlıklı Uyku Alışkanlıkları Semineri Düzenlendi

Yaşlılar İçin Sağlıklı Uyku Alışkanlıkları Semineri Düzenlendi

Safranbolu Belediyesi Aktif Yaş Alma Merkezi, yaşlı bireylerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek amacıyla uyku problemleri üzerine seminer düzenlendi. Gerontolog Birtan Kıcırdar, uyku düzeninin sağlık üzerindeki etkilerini ve sağlıklı başa çıkma yollarını katılımcılarla paylaştı.

15.01.2025 18:32  Güncelleme: 19:13
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(KARABÜK)- Safranbolu Belediyesi Aktif Yaş Alma Merkezi, yaşlı bireylerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen seminerde, uyku ve uyku problemlerine yönelik sorunlarla başa çıkmanın yolları ele alındı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin önem verdiği projelerinden Aktif Yaş Alma Merkezi, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Hafta içerisinde Gerontolog Birtan Kıcırdar tarafından verilen seminerde, uyku düzeninin insan sağlığı üzerindeki kritik etkisi, uyku sorunlarının sebepleri ve bu sorunlarla başa çıkmanın sağlıklı yolları ele alındı. Katılımcılar, seminer boyunca aldıkları pratik önerilerle günlük yaşamlarına sağlıklı uyku alışkanlıklarını dahil etme konusunda önemli bilgiler edindi.

Uyku kalitesinin yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini vurgulayan etkinlik, Aktif Yaş Alma Merkezi'nin farkındalık artırıcı faaliyetlerinden biri oldu.

Kaynak: ANKA

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