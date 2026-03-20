Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yaşlılara Bayram Ziyareti Projesi

20.03.2026 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan Bayramı'nda yalnız yaşayan yaşlılar ziyaret edilerek bayram sevinci paylaşılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Yaşlılar Haftası kapsamında yürütülecek, "Tek Başına Değil, Çok Başına Bayram" projesiyle Ramazan Bayramı'nda tek başına yaşayan yaşlılar evlerinde ziyaret edilerek, bayram sevinci paylaşılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinasyonunda 81 ilde il müdürlükleri ve sosyal hizmet merkezleri aracılığıyla yürütülecek çalışma kapsamında, personel ve gönüllüler yaşlıların evlerine giderek, bayramlaşacak. Ziyaretlere gönüllülerin yanı sıra aile bireyleri ve komşuların da katılması planlanıyor.

Türkiye'de tek başına yaşayan yaşlı sayısındaki artışa dikkat çekilen proje kapsamında, TÜİK verilerine göre 2024 yılı itibarıyla 1 milyon 750 bin 900 yaşlının tek başına yaşadığı, bu grubun büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu belirtildi.

"Tek Başına Değil, Çok Başına Bayram" projesiyle gerçekleştirilecek ziyaretlerle toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve yaşlılık olgusuna ilişkin farkındalığın artırılması hedefleniyor."

Her ilde oluşturulacak listeler doğrultusunda öncelikli olarak 85 yaş üstü yaşlılara ziyarette bulunulacak. Ziyaretlerde bayramın ruhuna uygun şekilde şeker, çikolata ve yöresel hediyeler takdim edilecek.

Bakanlık yetkilileri, proje ile tek başına yaşayan yaşlıların bayram sevincine ortak olmayı ve "hiç kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir bayram" hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:02
12:00
11:49
11:45
11:05
10:38
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 12:24:45. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.