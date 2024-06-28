Yat Sahipleri İstediği Kıyıya Çapa Atamayacak

Güncel

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki yat sahiplerinin artık istedikleri kıyıya çapa atamayacaklarını duyurdu. Bakanlığın kullanıma sunacağı dijital uygulama ile kıyıda yatın bağlanacağı yer ve bekleme süresi kayıt altına alınacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bakanlıkta düzenlemiş olduğu toplantıda "Türkiye Yüzyılı Çevre Projeleri"ni basınla paylaştı. Yatların kıyılara çapa atma ve bekleme süresine ilişkin dijital uygulama geliştirdiklerini açıklayan Özhaseki " Yapığımız incelemelerde gördük, yat sahibi arkadaşlar yatları rastgele yerlere bağlıyorlar" dedi. Özhaseki depozito yönetim sistemiyle ilgili ise Türkiye'nin yıllık 520 milyon euro kazanacağını dile getirdi.

Tasarladıkları projeleri anlatan Özhaseki yat sahiplerinin istedikleri yerlere çapa atamayacaklarını açıkladı:

"Bir mobil uygulama geliştiriyoruz. Yatlar istedikleri gibi istedikleri zaman istedikleri yerde duramayacaklar. O sistemi herkes görecek. Oradan işaretleyerek gitmek istediği yeri belirleyecek ve oraya bağlayacak. Belli süreler de orada kalacak. Sonra da atıklarını eğer 12 kişiden az olan tekliler varsa 15 günde bir, 12 kişiden fazla olanlar ise 10 günde bir istediğimiz yere verecekler. Bu projemizde bizler tekne ve yatların belli sürelerle kontrollü şekillerde konaklamalarını ve denetimlerini sağlamış olacağız. Gelecek sene Nisan ayı ile birlikte bu sistem Göcek koylarında başayacak. Sonra da en hızlı biçimde bütün koylarımızda yaygınlaştıracağız. Taviz vermeden uygulayacağız."

Depozito sistemi

Bakan Özhaseki, vatandaşların cam şişe, alüminyum, pet atıklarını getirip karşılığında ücret alabilecekleri Depozito Yönetim Sistemi ile ilgili ayrıntıları paylaştı:

"Depozito Yönetim Sistemi ile ilgili rakam vermek istiyorum. Plastik, cam şişelerin, kutuları düzenli bir şekilde toplarsak birçok kazancımız olacak. Eğer sağlayamazsak bunu 20 milyar atık tabiata atılacak, yüzlerce yıl boyunca tabiatta kalacak. Bu sistem de şöyle çalışacak, vatandaşımız kaç tane şişe, alüminyum, pet getirmişse bizim koyduğumuz yerlerde önce kendilerini tanıtıp, makinaya atacaklar. Sonra da telefonu vasıtasıyla bunun bedeli e-cüzdanına işlenmiş olacak. Ben telefonumu okutamam diyenler için de fiş sistemi devam edecek."

"2024 yılının sonuna kadar 200 bin deprem konutu teslim edilecek"

"Altyapı çalışmaları için temin ettiğimiz 65 milyar liralık bir finansmanla da 11 tane şehrimizin su, kanal, arıtma tesisleri, su depoları, benzer şekilde altyapıyla ilgili ne varsa eksiklerini giderecek proje yaptık. O belediyeleri borçlandırmadan bunu biz karşılayarak bu faaliyetimize de devam ediyoruz. Hepinizin malumu bundan üç ay kadar öncesine kadar 76 bin konutun çekilişlerini yaptık, kuralarını belirledik ve hak sahiplerine teslim ettik. Temmuz ayı sonu itibariyle yeniden başlıyoruz. Sene sonuna kadar 200 bin konutu teslim etmiş olacağız."