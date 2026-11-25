Muğla'nın Yatağan ilçesinde kırmızı ışıkta geçen otomobilin başka bir otomobille çarpıştığı kazada Dursun Ismık (50), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Madenler Mahallesi Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Y.D. yönetimindeki 48 AJP 839 plakalı otomobil, Dursun Ismık yönetimindeki 48 YB 817 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ismık, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Dursun Ismık, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Y.D., jandarma tarafından gözaltına alındı. Y.D.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.