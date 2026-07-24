Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Turgutlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Yatağan'da orman yangını söndürüldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?