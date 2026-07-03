Kaza, 30 Haziran'da Yatağan'ın Bencik Mahallesi'nde meydana geldi. Dedesi Mustafa Pamuk'un kullandığı traktörün çamurluğunda yolculuk yapan Mustafa Pamuk, kayıp, düştü, Traktörün römorkunun altında sıkışan Köyceğiz Fen Lisesi Öğrencisi Pamuk, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Pamuk, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Mustafa Pamuk, doktorların müdahalelerine rağmen bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Gencin ölümü, ailesi ve mahallede büyük üzüntüye neden oldu.
Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, traktör sürücüsü dede Mustafa Pamuk hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Yatağan'da Traktör Kazası: 16 Yaşında Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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