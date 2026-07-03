Yatağan'da Traktör Kazası: 16 Yaşında Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yatağan'da Traktör Kazası: 16 Yaşında Genç Hayatını Kaybetti

Yatağan\'da Traktör Kazası: 16 Yaşında Genç Hayatını Kaybetti
03.07.2026 18:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Pamuk, dedesiyle traktör yolculuğu sırasında düşüp römork altında kalarak hayatını kaybetti.

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, aynı adı taşıyan dedesinin kullandığı traktörden düşüp, römorkun altında kalan Mustafa Pamuk (16), tedavi gördüğü hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 30 Haziran'da Yatağan'ın Bencik Mahallesi'nde meydana geldi. Dedesi Mustafa Pamuk'un kullandığı traktörün çamurluğunda yolculuk yapan Mustafa Pamuk, kayıp, düştü, Traktörün römorkunun altında sıkışan Köyceğiz Fen Lisesi Öğrencisi Pamuk, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Pamuk, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Mustafa Pamuk, doktorların müdahalelerine rağmen bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Gencin ölümü, ailesi ve mahallede büyük üzüntüye neden oldu.

Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, traktör sürücüsü dede Mustafa Pamuk hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Mustafa Pamuk, Güvenlik, 3. Sayfa, Yatağan, Güncel, Muğla, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yatağan'da Traktör Kazası: 16 Yaşında Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arıların soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti Arıların soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti
Kaza sanıldı, silahlı saldırı olduğu ortaya çıktı Kaza sanıldı, silahlı saldırı olduğu ortaya çıktı
Diyanet’in Cuma hutbesinde “Deniz Göktaş“ detayı Diyanet'in Cuma hutbesinde "Deniz Göktaş" detayı
Bakan Fidan: ABD, F-35 satış yasağını kaldırabilir Bakan Fidan: ABD, F-35 satış yasağını kaldırabilir
İsmail Kartal’ın en çok istediği isimdi Anlaşma sağlandı İsmail Kartal'ın en çok istediği isimdi! Anlaşma sağlandı
Beşiktaş, Ouattara ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Beşiktaş, Ouattara ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

17:41
Fenerbahçe, Nathan Ake’yi kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Nathan Ake’yi kadrosuna kattı
16:47
Zabıtanın uyarısı sonrası krize girdi, sokak ortasında benzinle kendini yaktı
Zabıtanın uyarısı sonrası krize girdi, sokak ortasında benzinle kendini yaktı
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz
15:58
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü Tutuklanan komedyen bakın ne istedi
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü! Tutuklanan komedyen bakın ne istedi
15:07
Deniz Göktaş tutuklandı
Deniz Göktaş tutuklandı
14:34
4 kuzeni hayattan koparan psikolog ilk kez hakim karşısında: Yayaları görsem TIR’ın altına girerdim
4 kuzeni hayattan koparan psikolog ilk kez hakim karşısında: Yayaları görsem TIR’ın altına girerdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 18:07:16. #.0.3#
SON DAKİKA: Yatağan'da Traktör Kazası: 16 Yaşında Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.