Yatalak Hastaya Evde Diş Tedavisi

BİTLİS merkeze bağlı Konuksayar köyünde yaşayan ve kalça kırıklığı nedeniyle yatalak hasta olan Saniye Albayrak (81), evde sağlık hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen diş tedavisiyle ağrılarından kurtuldu.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Bitlis Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, aldıkları ihbarları değerlendirerek evde bakım hizmeti alan hastalara ulaşıyor. Bu kapsamda ekipler, 7 yıldır yatağa bağımlı olan ve diş ağrısı şikayeti bulunan Saniye Albayrak'a ulaşmak için Konuksayar köyüne gitmek için yola çıktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan ekip, aracı iterek ilerlemek zorunda kaldı. Tüm zorluklara rağmen eve ulaşan sağlık görevlileri, Albayrak'ın diş çekimini gerçekleştirdi. Albayrak'ı evinde ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene, hastaya ortopedik yatak sözü verdi. Bitlis'te 3 bin 500 evde bakım hizmeti kaydı bulunduğunu belirten Ergene, evde sağlık hizmetleri kapsamında ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin verilmesinin önemli bir uygulama olduğunu söyledi.

Ergene, "Bitlis ADSM hekim ve teknisyen arkadaşlarımızla beraber 81 yaşında Konuksayar köyümüzde evde bakım hastamıza diş apsesi nedeniyle yapılan güzel bir hizmete bizler de şahit olduk. Şifasına vesile olduk. Arkadaşlarımızla beraber apsesi olan annemizin diş sorununu hallettik ve sonrasında takibi tedavilerle kontrollerini düzenledik. Sağlık Bakanlığımızın bu tür yerinde evde bakım hizmetleri gören hastalarımıza beraberinde ADSM'lerin de bu şekilde diş hizmetlerinin verilmesi, çekimler babında aynı zamanda koruyucu sağlık hizmetlerinin de burada diş bakımı ve tedavisinin düzenlenmesi çok yerinde ve güzel bir uygulama olduğunu bizler de yöneticiler olarak şahit olduk. İnşallah güzel bir şekilde hizmetlerimiz köylerdeki birçok evde bakım hastalarımıza ağız ve diş sağlığı anlamında hizmet vermeye devam edilecektir" dedi.

Bitlis ADSM'de görevli Diş Hekimi Umut Yaşar Karaçil ise hastanın diş apsesi nedeniyle tedavi edildiğini belirterek, "Geçen hafta gelip yerinde değerlendirdik. Diş apsesi mevcuttu. İlaçlarını düzenledikten sonra bugün diş çekimini işlemini gerçekleştirdik. Teyzemize hareketli protez planlıyoruz. Teyzemiz 7 yıldır yatağa bağımlı yaşıyor. Hastaneye gelme durumu olmadığı için biz tedavi işlemlerine evde devam edeceğiz. Bu gibi hastaneye gelemeyecek kadar yaşlı olan hastalarımızın veya yatağa bağımlı olan hastalarımızın tedavilerini evlerinde gerçekleştiriyoruz" dedi. Saniye Albayrak'ın oğlu Maşuk Albayrak da verilen hizmetten dolayı sağlık ekiplerine teşekkür etti.