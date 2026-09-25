Yatırım dolandırıcılığı çetesine 12 ilde operasyon, 20 şüpheli gözaltına alındı

MANİSA merkezli 12 ilde, 'yatırım ve fon dolandırıcılığı' yaptığı belirlenen çeteye yönelik, polisin eş zamanlı operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ile paravan şirket hesaplarında, 1 günde 102 milyon 895 bin TL'lik şüpheli işlem hacmi tespit edildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'yatırım ve fon dolandırıcılığı' yaptığı tespit edilen çeteyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler; Manisa merkezli İstanbul, Sakarya, Mersin, Şırnak, Bitlis, Diyarbakır, Osmaniye, Adana, Van, Ankara ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Soruşturmada yapılan incelemelerde; yakalanan şüpheliler ile şüphelilere ait paravan şirket hesaplarında 1 gün içerisinde 102 milyon 895 bin 702 TL tutarında şüpheli işlem hacminin bulunduğu saptandı. Şüphelilerin tamamı polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.