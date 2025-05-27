Yalova merkezli 7 ilde, yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 10'a yükseldi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, vatandaşlarla iletişime geçerek yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmayı genişletti.
Çalışmada şüpheliler S.T, O.T, M.T. ve Y.Ç. İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Belirlenen adreslerde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Operasyon kapsamında daha önce 7 ayrı ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş, gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Yatırım Dolandırıcılığında 10 Tutuklama - Son Dakika
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