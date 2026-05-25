Yatırımcılar Türk Oyun Sektöründe Yeni Değerleme Kriterleri Arıyor
Yatırımcılar Türk Oyun Sektöründe Yeni Değerleme Kriterleri Arıyor

25.05.2026 18:19
Türkiye oyun ekosistemi yatırımcıların ilgisini çekiyor; kullanıcı bağlılığı ve çeşitlilik öncelik kazandı.

Türkiye oyun ekosistemi küresel yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor ancak değerleme kriterleri değişiyor. Xsolla EMEA İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı İlayda Bayarı'ya göre yatırımcılar artık yalnızca yüksek indirme sayılarına değil, kullanıcı bağlılığı, LTV, gelir sürekliliği ve operasyonel olgunluğa bakıyor. Tek oyuna veya tek kanala bağımlılık risk olarak görülürken, farklı oyunlardan gelir elde edebilen ve global pazarlarda büyüyebilen stüdyolar daha güvenilir bulunuyor. LTV/CAC oranı, retention metrikleri, live ops kapasitesi ve monetizasyon çeşitliliği yeni değerleme metrikleri arasında. Global büyüme ve D2C gibi alternatif gelir modelleri exit ihtimalini güçlendiriyor. Türk stüdyolarının başarılı olması için veriye dayalı büyüme, kullanıcı elde tutma ve gelir kanallarını çeşitlendirme gerekiyor.

