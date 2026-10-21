Yatta'da Filistinli ailenin evine baskın yapan İsrailliler 2 kardeşi yaraladı - Son Dakika
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Yatta'da Filistinli ailenin evine baskın yapan İsrailliler 2 kardeşi yaraladı

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İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da El Halil'in Yatta beldesinde Filistinli bir ailenin evine baskın düzenledi. Baskında 9 ve 17 yaşındaki iki kardeşin yüzüne biber gazı sıkıldı; boğulma tehlikesi geçirdiler, yanık oluştu ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir ailenin evine düzenlediği baskında 2 çocuğu yaraladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrailliler, El Halil'in Yatta beldesinde Filistinlilere ait bir eve baskın düzenledi.

İsrailliler, baskında 9 ve 17 yaşındaki kardeşlerin yüzlerine biber gazı sıkarak iki çocuğun boğulma tehlikesi geçirmesine neden oldu. Gaz nedeniyle çocuklarda yanık oluştuğu aktarıldı.

İsrail askerleri ise Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırdığı Filistinli çocuklardan birini bir süreliğine alıkoydu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İsrail askerlerinin serbest bıraktığı Filistinli çocuk ve diğer yaralılara müdahale etti.

Öte yandan İsrail ordusu, Mesafir Yatta kırsalındaki Hırbet Lesayfer'de, yaklaşık 20 kişinin yaşadığı Filistinli iki kardeşe ait 3 konutun yıkılacağını bildiren tebligatları bölge sakinlerine iletti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik ihlallerinde artış yaşanıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre İsrail, 2026'nın ilk 6 ayında 341 yıkım operasyonunda Filistinlilere ait 740 yapıyı yıktı.

Yıkımlardan 546'sı çocuk olmak üzere 923 Filistinli etkilendi. Aynı dönemde İsrail makamları 254 yapı hakkında da yıkım kararı çıkardı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre ise 2025 yılı içinde gerçekleştirilen yıkımlar nedeniyle 1700'den fazla Filistinli zorla yerinden edildi.

Kaynak: AA
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