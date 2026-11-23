(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2027 yılı bütçesinin Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildiğini açıkladı. Yavaş, bütçe çalışmalarına katkı sunan belediye çalışanlarına, meclis üyelerine ve siyasi parti gruplarına teşekkür etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediyesinin 2027 yılı bütçesinin Belediye Meclisinde oy birliğiyle kabul edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Yavaş, bütçenin hazırlanmasında emeği geçenlere ve görüşleriyle sürece katkıda bulunanlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Büyükşehir Belediyemizin 2027 yılı bütçesi, Belediye Meclisimizde oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bütçemizin hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, görüş ve katkılarıyla sürece destek veren Belediye Meclisimizin tüm üyelerine ve siyasi parti gruplarına teşekkür ediyorum."

Yavaş, açıklamasını "2027 yılı bütçemizin Ankara'mıza ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" sözleriyle tamamladı.