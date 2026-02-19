Yavaş, Gençlerle İftar Yemeğinde Buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında gençlerle bir araya geldi.

Burada konuşan Yavaş, başkentte eğitim gören gençlerin, belediyenin Kent Konseyi'ndeki hizmetlerden ve Gençlik Meclisi'nden yararlanmalarını tavsiye etti.

Yavaş, "Bir kişinin aklıyla büyük kentler idare edilemez. Mutlaka sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu nedenle Gençlik Meclisi'ne çok önem veriyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında çok önemli faaliyetlerini sürdürüyorlar." ifadesini kullandı.

Mansur Yavaş, üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra gençlerin Ankara'da okuması için çağrı yaptıklarını anımsatarak, "Ankara genelinde 400 binin üzerinde üniversite öğrencisi var. Ankara'ya gelenlerin burada kaldıkları sırada kendilerini yalnız hissetmemeleri, kendilerini burada bir annesi, babası, ailesi olarak belediye kurumunun arkalarında olduğunu hissetmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Öğrenciler için akademiler açtıkları ve geçen yıl buralardan 500 bine yakın öğrencinin yararlandığı bilgisini paylaşan Yavaş, dört yeni akademinin daha yapım aşamasında olduğunu kaydetti.

Yavaş, "İlk iftarımızı gençlerle yaptık. Orucunuz mübarek olsun. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Herkesin gönlünde ne dileği varsa inşallah dualarını kabul etsin. Teşriflerinizden dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ailelerinize selam ve sevgilerimi sunun." dedi.