(ANKARA) - ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, Ekrem İmamoğlu hakkında verilen siyasi yasak kararına ilişkin soruyu yanıtsız bıraktığı yönündeki haberlere ilişkin açıklama yapan Basın Danışmanı Betül Araz, Yavaş'ın sorunun bir basın mensubu tarafından yöneltildiğinin farkında olmadığını belirterek, "Yaşanan durumun, Mansur Yavaş'ın sorudan özellikle kaçındığı veya yanıt vermek istemediği şeklinde yorumlanması doğru değildir" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın basın danışmanı Betül Araz, Yavaş'ın tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen siyasi yasak kararına ilişkin soruyu yanıtsız bıraktığı yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Araz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yavaş'ın kendisine yöneltilen sorunun bir basın mensubu tarafından sorulduğunun farkında olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Mansur Yavaş'ın, Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruya yanıt vermediği yönündeki paylaşımlar üzerine açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu görüntüler, Sayın Başkanımızın Adıyaman'da vatandaşlarla bir araya geldiği ziyaret sırasında kaydedilmiştir.

Ziyaret boyunca çok sayıda vatandaşımız cep telefonlarıyla görüntü alırken Sayın Mansur Yavaş, kendisine yöneltilen sorunun bir basın mensubu tarafından sorulduğunun farkında olmadan ziyaret programına devam etmiştir. Dolayısıyla yaşanan durumun, Mansur Yavaş'ın sorudan özellikle kaçındığı veya yanıt vermek istemediği şeklinde yorumlanması doğru değildir. Kısa bir görüntü üzerinden böyle bir değerlendirme yapılması, olayın gerçekleştiği koşulları göz ardı etmektedir."