Yavaş, Taksicilerle İftar Yemeğinde Buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, taksici esnafıyla iftar programında bir araya geldi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, ANFA Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşen programda, taksici esnafıyla düzenlenen iftar programında bir araya gelen Yavaş, taksici esnafıyla gurur duyduğunu ifade etti.

Yavaş, göreve geldiği günden bu yana taksicilere yönelik şikayet oranlarının son derece düşük olduğunu belirtti.

Yavaş, vatandaşlardan gelen memnuniyet mesajlarına değinerek, Başkent'te günün her saatinde taksi bulunabildiğini, şoförlerin saygılı ve dürüst hizmet sunduğunu ifade eden mesajları okudu.

Başkentte artan araç sayısına da değinen Yavaş, 2019 yılında dört kişiye bir araç düşerken bugün iki kişiye bir araç düştüğünü ifade ederek, "Araba sayısı özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra iyice arttı. Kayıtlı olmayan araçlar da var Ankara'da. ve şu anda araç sayısının nüfusa oranında Türkiye birincisiyiz. 3 milyon 25 bin de yılbaşındaki araç sayımız. Bunun yanında kiralık araçlar, günübirlik Ankara'ya giren-çıkan araçların sayısı yok" dedi.

Trafik sorununu azaltmak için Ulaşım Dairesi ve üniversitelerle ortak çalışmalar yürüttüklerini aktaran Yavaş, çözüm üretmek için çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Konuşmasında altyapı ve asfalt çalışmalarına da değinen Yavaş, farklı kurumların yaptığı kazılar ve su arızaları nedeniyle yollarda bozulmalar yaşandığını ifade etti.