Yavaş, Taksicilerle İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yavaş, Taksicilerle İftar Yemeğinde Buluştu

04.03.2026 22:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, taksi esnafıyla iftar programında bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, taksici esnafıyla iftar programında bir araya geldi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, ANFA Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşen programda, taksici esnafıyla düzenlenen iftar programında bir araya gelen Yavaş, taksici esnafıyla gurur duyduğunu ifade etti.

Yavaş, göreve geldiği günden bu yana taksicilere yönelik şikayet oranlarının son derece düşük olduğunu belirtti.

Yavaş, vatandaşlardan gelen memnuniyet mesajlarına değinerek, Başkent'te günün her saatinde taksi bulunabildiğini, şoförlerin saygılı ve dürüst hizmet sunduğunu ifade eden mesajları okudu.

Başkentte artan araç sayısına da değinen Yavaş, 2019 yılında dört kişiye bir araç düşerken bugün iki kişiye bir araç düştüğünü ifade ederek, "Araba sayısı özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra iyice arttı. Kayıtlı olmayan araçlar da var Ankara'da. ve şu anda araç sayısının nüfusa oranında Türkiye birincisiyiz. 3 milyon 25 bin de yılbaşındaki araç sayımız. Bunun yanında kiralık araçlar, günübirlik Ankara'ya giren-çıkan araçların sayısı yok" dedi.

Trafik sorununu azaltmak için Ulaşım Dairesi ve üniversitelerle ortak çalışmalar yürüttüklerini aktaran Yavaş, çözüm üretmek için çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Konuşmasında altyapı ve asfalt çalışmalarına da değinen Yavaş, farklı kurumların yaptığı kazılar ve su arızaları nedeniyle yollarda bozulmalar yaşandığını ifade etti.

Kaynak: AA

Mansur Yavaş, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yavaş, Taksicilerle İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor

22:24
Beyaz Saray’dan “Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak“ iddiasına yalanlama
Beyaz Saray'dan "Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak" iddiasına yalanlama
22:24
Tahran’da binlerce kişi sokaklara indi
Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi
21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
21:15
Putin, Rusya’nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi
Putin, Rusya'nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi
21:00
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
20:30
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 23:31:27. #7.12#
SON DAKİKA: Yavaş, Taksicilerle İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.