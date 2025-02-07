Yavru Ayılar Karda Oynuyor

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Yavru ayıların karda oyun keyfi kamerada

Gümüşhane'de karla kaplı ormanda anne ve yavru ayıların keyifli anları kamerada

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de karla kaplı ormanda oyun oynayan anne ayı ve yavruları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü kameralarına takıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yayınlanan ve büyük ilgi gören görüntülerde anne ayının yavrularıyla birlikte karla kaplı ormanda yuvarlanarak oyun oynadığı anlar yer aldı.

Görüntüler "Karla kaplı ormanda anne ve yavru ayılar neşeyle yuvarlanıp oynuyor; bize de neşelerine ortak olmak düşüyor. "Yaşat-Koru-Sev" mesajıyla paylaşılırken, DKMP yetkilileri, yaban hayatının korunmasının önemine dikkat çekerek doğanın dengesini korumanın tüm canlılar için hayati olduğunu vurguladı.