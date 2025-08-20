ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde iş insanı Yusuf Yadoğlu'nun, villasının bahçesinde beslediği yavru ceylan kaçtı.
CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarda adı geçen iş insanı Yusuf Yadoğlu'nun Döşemealtı ilçesinde bulunan villasının bahçesinde bakılan yavru ceylan, dün öğle saatlerinde kaçtı. Yavru ceylan kısa sürede gözden kayboldu. Hayvanın Yadoğlu'nun eşi tarafından açılan garaj kapısından kaçtığı öğrenildi. İlçe merkezinin farklı noktalarda görülen ceylanın bulunması için çalışmalar sürüyor.
Haber: Semih ERSÖZLER - Kamera: Mehmet KILIÇASLAN
Son Dakika › Güncel › Yavru Ceylan Villa Bahçesinden Kaçtı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?