Çin\'deki Urad Arka Sancağı\'nda Yavru Develer Yarışıyor

Çanakkale'de su kanalı açma çalışması sırasında göçük: 2 kişi toprak altında kaldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde su kanalı açmak için yapılan kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 kişi toprak altında kaldı. Olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.