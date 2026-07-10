Yavru Kedi Otomobilde Mahsur Kaldı

ADIYAMAN'da otomobilin motor kısmına giren yavru kedi , itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilin motor kısmından kedi sesi duyan vatandaşlar, yavru kediyi çıkarmaya çalıştı. Ancak sürücü ve çevredekilerin uzun uğraşları sonuç vermeyince itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen ekipler, 30 dakika süren çalışmanın ardından yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Durumu iyi olan yavru kedi, yeniden doğaya salındı.