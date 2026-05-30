Yavru Martılar İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

AVCILAR'da bulundukları yuvadan teras kata düşen iki yavru martı itfaiye tarafından kurtarıldı. İhbarı yapan bina sakini yavru martıları kurtaran iki itfaiye erine teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Martılar Ambarlı Mahallesi'nde beş katlı bir binanın çatı katında yuva yaptı. Baca yanında bulunan yuvadaki iki yavru martı eğimli çatıdan teras kattaki balkona düştü. Buradan çıkamayan yavru martıların seslerini karşı binada oturanlar fark etti. Martıların yuva yaptığı binanın teras katında oturanlar bayram tatilinde olması nedeniyle mahalle sakinleri yavru martılar için seferber oldu. Bina sakinleri itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine sokağa gelen itfaiye aracının sepetine çıkan iki itfaiye eri martıları kurtarmak için harekete geçti. İtfaiyeciler kurtardıkları iki yavru martıyı, teras kat balkonuna indikten sonra çatıya bıraktı. Anne martılarla yavrular yuvaya ulaşıncaya kadar bölgedeki diğer martılar bina üzerinde uçmaya devam etti. İhbarı yapan karşı binada oturan Hakan Bilgin itfaiyecilere teşekkür etti.